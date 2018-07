NFF vil se nærmere på Branns løfter om å selge Sivert Heltne Nilsen

ntbsport

Nilsen ble mandag offisielt klar for sin nye klubb. Overgangen overrasket både Brann-fansen og mange fotballeksperter. Brann topper tabellen og jakter sitt første seriemesterskap siden 2007, men likevel ble en av lagets viktigste spillere solgt midt i sesongen.

Det som får NFF til å granske salget, er at Brann gjentatte ganger har uttalt at bergensklubben hadde en muntlig avtale med Nilsen om å selge hvis det kom et godt nok tilbud fra utlandet.

En slik avtale kan være brudd på fotballforbundets overgangsregler.

– Vi kommer til å ta en gjennomgang av avisartiklene der saken gjengis og ta en runde med Brann. Så får vi ta en vurdering på om saken innebærer brudd på reglementet, sier leder Espen Auberg i NFFs juridiske seksjon til BT.

Ville være lojal

Til avisen sa Branns styreleder Eivind Lunde mandag at klubben egentlig ikke hadde annet valg enn å selge Nilsen. Han viste til at Brann hadde en avtale med spilleren og ville stå ved den.

BT viser til følgende bestemmelser i NFFs overgangsreglement som kan bety trøbbel for Brann:

* Alle forpliktende forhold skal være skriftlig og inntas i kontrakten eller i vedlegg til denne.

* Avtaler/dokumenter som forplikter klubben, skal være undertegnet av klubbens leder eller ansatt/tillitsvalgt i klubben med skriftlig fullmakt fra klubbens styre.

* (...) Det kan heller ikke avtales begrensninger i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang til ny klubb.

Ordknapp

Nilsen har vært lite snakkesalig om hvorfor han ville bort fra et gulljagende Brann til fordel for Horsens, som ble nummer seks i dansk superliga forrige sesong.

– Du må snakke med sportsdirektør Rune Soltvedt (i Brann) eller AC Horsens. Det er de som har gjennomført denne overgangen, sier Nilsen til NRK mandag.

26-åringen er sønn av Brann-trener Lars Arne Nilsen.

(©NTB)