Alpingutta gjenforent etter sommerferien

Etter noen ukers sommerfri er det tilbake til hverdagen for noen av verdens beste alpinister.

Aksel Lund Svindal la ut Instagram-videoer fra lagets økter i styrkerommet mandag, mens de tirsdag fikk kjørt seg på løpebanen. Alvoret er med andre ord i gang før sesongen starter.

– Nå er det tester først, sier alpinsjef Claus Ryste til NTB om alpinistenes første dager med oppladning til ny sesong.

– Så blir det en kort skisamling, barmarkstrening og en lengre samling i september. Det er hovedplanen. Etter det går det slag i slag fram til mars, da er det ingen pause. Da går det kontinuerlig hver dag, sier Ryste om sesongen som også inneholder VM i svenske Åre.

– Leve i nuet

– Hva er det viktigste du som alpinsjef nå gjør for å sørge for at oppkjøringen og sesongen blir så vellykket som mulig?

– Vi har vokst en del de siste årene, blitt et større lag. Så nå er det er å tilrettelegge for utvikling, ha fokus på de gode tingene og tilrettelegge for utøverne, sier sportssjefen for norsk alpint og legger til:

– Det handler om å leve litt i nuet, gjøre det best mulig hver dag og planlegge litt langsiktig for å nå de målene vi har satt, sier Ryste.

Han gleder seg over bredden i laget.

– Den har aldri vært større. På herresiden har vi en hel liste med utøvere som tar pallplasser, og vi er nest beste nasjon bak Østerrike. Vi er definitivt med og dominerer.

– Spesielt gledelig er det at det kommer unge løpere som er på vei opp, sier Ryste.

Tett program

På herresiden har i alt elleve utøvere tilbud om plass i verdenscuplaget. I tillegg til de mest profilerte, Svindal, Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde og Henrik Kristoffersen, er Leif Kristian Nestvold-Haugen, Sebastian Foss Solevåg, Jonathan Nordbotten, Rasmus Windingstad, Bjørnar Neteland, Adrian Smiseth Sejersted og Stian Saugestad tatt ut til verdenscupen.

Forrige sesong ble Svindal ble nummer to i utforcupen, mens Kristoffersen ble nummer to i både slalåm og storslalåm bak suverene Marcel Hirscher. En god norsk sesong ble kronet med hele sju alpinmedaljer i OL i Pyeongchang.

Det kommende sesongen starter i østerrikske Sölden med storslalåm i slutten av oktober. Deretter er det slalåm i Levi (Finland) tre helger senere. Derifra til midten av mars er kalenderen fylt opp med renn i alle disipliner. Da gjelder det å være godt forberedt, og det arbeidet er allerede i gang.

