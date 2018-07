Skade kan stoppe Kirkevold-salg

ntbsport

Kirkevold ble skadd i serieåpningen mot Velje. Søndag måtte han se Hobro tape på overtid hjemme mot Brøndby.

«Mål-Pål» bøttet inn scoringer for Nordjylland-klubben forrige sesong. Nordmannen har ønsket seg ut i Europa, og Hobro har uttalt at de ikke skal stå i veien for et klubbskifte.

Likevel kan skaden hindre en overgang for 27-åringen.

– Akkurat nå er Pål ute med en skade i foten, og det er ingen som kjøper en skadd spiller, sier sportssjef Jens Hammer Sørensen og fortsetter:

– Folk vil selvfølgelig se ham spille, og når han ikke gjør det, settes salgsprosessen på vent.

Sørensen er samtidig optimistisk på nordmannens vegne.

– Vi håper at han er klar til å trene igjen neste uke, også får vi se når han er tilbake på banen, forteller sportssjefen.

Neste helg skal Hobro møte Horsens, som mandag sikret seg Sivert Heltne Nilsen fra Brann.

