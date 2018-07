Malene Helgø til topps i Norwegian Open

ntbsport

18-åringen slo tyskeren, rangert som nummer 813 i verden, 2-1 i sett med sifrene 6-3, 4-6, 6-3 i turneringen i Sandefjord.

Finaletriumfen var Oslo-jentas andre internasjonale singletittel som senior. Forrige måned gikk hun til topps i 15.000-dollarturneringen i nederlandske Den Haag. Hun er med det den første norske kvinnespilleren som vinner to slike 15.000-dollarturneringer i løpet av én måned.

Helgø bemerket seg også i doubleklassen i Norwegian Open. Fredag vant hun og Astrid Wanja Brune Olsen klassen.

– Det føles veldig bra. Det er den andre tittelen i karrieren. Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å vinne single- og doubleturneringen. Det blir jo en god del flere kampen med double også. Kroppen holdt, og jeg spilte bra, så det er veldig positivt, sa en fornøyd Malene Helgø til Tennis-Norge etter finalen lørdag.

18-åringen anses som et stort tennistalent og er for øyeblikket rangert som nummer 694 i verden. Søndag drar hun til Finland for å delta på en ny 15.000-dollarturnering.

(©NTB)