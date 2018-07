Bayern München kjøpte canadisk talent for rekordsum

ntbsport

Davies spiller for Vancouver Whitecaps i Major League Soccer (MLS). Han blir 18 år i november og skal derfor spille ferdig sesongen i MLS før han blir Bayern München-spiller fra 1. januar.

Han er blitt enig med tyskerne om en 3,5 års kontrakt.

Vancouver Whitecaps opplyser at overgangssummen for kantspilleren kan bli 180 millioner kroner (22 millioner dollar) hvis han oppnår et visst antall kamper.

– Som ung gutt drømte jeg alltid om et øyeblikk som dette. Nå som det har skjedd, må jeg bare fortsette å stå på som jeg alltid har gjort, sier Davies en pressemelding.

Alphonso Davies ble født i en flyktningleir i Ghana i 2000 etter at hans liberiske foreldre hadde flyktet fra borgerkrigen i Liberia. Da han var fem år flyttet familien til Canada. Han begynte med fotball på skolen, og som 14-åring han tatt opp i Vancouvers ungdomsavdeling.

I fjor ble han canadisk statsborger og debuterte for Canadas A-landslag som 16-åring, den yngste noensinne.

Den forrige MLS-rekordsummen var på 95 millioner kroner (11,6 mill. dollar) fra den gang spanske Villarreal kjøpte Jozy Altidore i 2008.

