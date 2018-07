Mbappé spilte VM-finalen med «hemmelig» ryggskade

ntbsport

I et intervju med magasinet France Football forteller Mbappé at han fikk tre ryggvirvler ut av stilling tre dager før VM-finalen mot Belgia, som Frankrike vant 1-0.

Ytterligere fem dager senere scoret tenåringen da Frankrike ble verdensmester med 4-2 over Kroatia i finalen.

– Det var viktig at vi ikke gjorde motstanderne oppmerksomme på det. Ellers kunne de utnyttet situasjonen ved å gå for det sensitive området. Det er grunnen til at vi holdt det skjult, til og med før finalen, sier Mbappé.

Han var en av fotball-VMs virkelige stjerner og ble også tildelt prisen som turneringens beste unge spiller. Paris Saint-Germain-spissen var den første tenåringen som scoret i en VM-finale siden Pelé (da 17) gjorde det for Brasil mot Sverige i 1958.

(©NTB)