Martin Samuelsen sendt på lån til nederlandsk fotball

Det opplyser Venlo på sine nettsider. Klubben endte på 15.-plass i nederlandsk æresdivisjon sist sesong.

– Venlo er en perfekt klubb for min utvikling. Ligaen her er et skritt i riktig retning for alle unge spillere. Gjør du det bra i Nederland, vil det være bra for ryktet ditt som fotballspiller, sier Samuelsen.

Den allsidige rogalendingen har vært under kontrakt med den engelske Premier League-klubben West Ham siden 2015. Siden har han vært lånt ut til Peterborough (to perioder), Blackburn og Burton. Nå er han klar for sin femte utlånsperiode.

Midtbanespilleren står med tre A-landskamper for Norge. Samuelsens ene landslagsmål kom i 4-1-seieren mot San Marino i oktober 2016. Det er hans hittil siste kamp med flagget på brystet.

Venlo serieåpner borte mot Willem II 11. august.

