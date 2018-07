ChievoVerona beholder plassen i Serie A

ntbsport

ChievoVerona sto i fare for både poengtrekk og nedrykk til Serie B på grunn av anklager om at klubben har blåst opp overgangssummer for å få inntektene til å se høyere ut.

Det er overganger med Serie B-klubben Cesena som skal ha blitt pyntet på såpass at ChievoVeronas inntekter økte med rundt 25 millioner euro. Det skulle angivelig sørge for at klubben tilfredsstilte de økonomiske kravene for spill på øverste nivå i Italia.

Nå er saken imidlertid henlagt på grunn av en feil hos påtalemyndigheten i saken. Italias fotballforbund opplyser at saken ikke kunne behandles fordi ChievoVeronas klubbpresident, Luca Campedelli, ikke fikk sjansen til å snakke med etterforskere før høringen i saken, slik han hadde bedt om.

ChievoVerona endte forrige sesong fem poeng foran Crotone, som lå øverst av lagene som rykket ned fra Serie A. Crotone har varslet at klubben vil fortsette å forfølge saken, men det er lite sannsynlig at en eventuell anke kan behandles før seriestarten i Italia.

Cesena ble straffet med 15 poengs trekk som følge av påstandene om overgangsjuks, men har senere gått konkurs. Dermed er ikke klubben registrert i noen liga kommende sesong.

(©NTB)