Mourinho: – VM passer Pogba bedre enn Manchester United

De flyttet begge til Manchester sommeren 2016, og de har hatt sine opp- og nedturer gjennom de to siste sesongene. Mange United-tilhengere venter på at Pogba skal slå til for alvor, særlig etter et VM der han ble en nøkkelspiller for verdensmester Frankrike.

I et intervju med ESPN forklarer Mourinho hvorfor han mener at det er mer naturlig for Pogba å markere seg i et fotball-VM enn i den engelske ligaen.

– Jeg tror VM er det beste stedet å gjøre sitt aller beste på for en spiller som ham. Hvorfor? Fordi det er lukket i en måned, der han bare tenker på fotball. Han er med laget på treningsfeltet, totalt isolert fra verden utenfor. De fokuserer bare på fotball, og spillets dimensjoner kan bare være motiverende, sier den portugisiske United-sjefen og fortsetter:

– I en sesong kan du ha en stor kamp, så en mindre kamp, og så en enda mindre en. Da kan du miste fokuset og konsentrasjonen. Og så kommer en storkamp igjen.

Nettopp konsentrasjonen er et nøkkelord for Pogba, som tidvis ikke har virket helt til stede i enkelte av Uniteds kamper. Det er franskmannens eget ansvar å passe på at han har hodet på rett sted, mener Mourinho.

– Jeg mener ikke at det handler om at vi skal få det beste ut av ham. Det handler om at han må gi det beste han har å gi.

Mourinho og United befinner seg nå i USA, der laget er på treningsleir i forkant av den kommende Premier League-sesongen. Første seriekamp går hjemme mot Leicester 10. august.

(©NTB)