Malcom kan ende opp i Barcelona etter overgangskaos

Dermed er det likevel ikke bekreftet at den brasilianske kantspilleren flytter til Italia, slik Roma hevdet mandag. Malcom skulle i utgangspunktet lande i den italienske hovedstaden samme kveld, men det var før den spanske storklubben Barcelona kastet seg inn i kampen om spilleren.

– Det har kommet et bud fra Barcelona, heter det fra en ikke navngitt kilde i Bordeaux, ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

Barcelona skal ha tatt kontakt med Bordeaux etter at klubben mislyktes i å hente Malcoms landsmann Willian fra Chelsea. Og årsaken til at Bordeaux stoppet Roma-handelen er angivelig at Barcelona la inn et høyere bud enn de 38 millioner euroene som Bordeaux og Roma var blitt enige om.

Romas plan var å ha med Malcom på flyet til sesongforberedelser til USA allerede onsdag. Nå ser det ut til at den ettertraktede 21-åringen i stedet kan ende opp i Spania.

