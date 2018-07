Pedersen jekket ned Vukicevic etter rekordløp i London

ntbsport

Bergenseren senket Vukicevics over ni år gamle norgesrekord i søndagens semifinale under Diamond League-stevnet i London. Det gjorde hun med to hundredeler. Vukicevic greide 12,74 i nederlandske Hengelo i juni 2009.

– Det var ikke den beste og mest eksplosive starten, men det var veldig greit å ha en olympisk mester ved siden av seg og bare føle det at du ligger så tett. Da må man bare fortsette å gire på og komme enda raskere ut av hekkene. Det synes jeg gikk veldig fint, sa Pedersen til NRK.

En drøy time etter rekordløpet imponerte Pedersen igjen. Med 12,73 og sin nest raskeste tid på distansen noensinne ble hun nummer åtte i finalen. 26-åringen synes å være i knallform før EM i Berlin neste måned.

Pedersen har jaktet Vukicevics rekord i en årrekke. Søndag lyktes hun endelig å ta over tronen som Norges raskeste kvinne på 100 meter hekk. Rekordløpet i semifinalen holdt til en fjerdeplass i Pedersens heat.

Før søndagens løp hadde hun 12,76 som årsbeste og 12,75 som personlig rekord.

Det ble trippel amerikansk på pallen. Finalen ble vunnet av Kendra Harrison med tiden 12,36. Brianna McNeal og Sharika Nelvis ble nummer to og tre.

