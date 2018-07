G19-landslaget ute av EM etter uavgjort mot Italia

ntbsport

Poengdelingen innebærer at Norge ble nummer tre, bak Italia og Portugal, i gruppe A. Dermed røk semifinaleplassen for Pål Arne «Paco» Johansens gutter.

Tredjeplassen innebærer likevel at Norge møter gruppetreeren i gruppe B til kamp om den gjenstående plassen i neste års U20-VM. Torsdag venter enten England, Ukraina eller Frankrike.

Kampen var av det nokså sjansefattige slaget fram til timen var spilt. Erik Botheim spilte Eman Markovic fri mot keeper Alessandro Plizzari, men sisteskansen fikk løftet skuddet til corner.

Minuttet senere pekte dommer Andrew Dallas på straffemerket da Italias Matteo Gabbia var for aktiv med armene mot Ulrik Fredriksen.

Erling Braut Håland ordnet norsk 1-0-ledelse med en iskald straffe som gikk hardt inn via tverrliggeren. TV-bildene viste at skuddet gikk så vidt via Hålands stamfot og at scoringen ikke skulle vært godkjent, men det var svært vanskelig å se for den skotske kamplederen.

Moise Kean utlignet for Italia og fastsatte sluttresultatet til 1-1 etter 83 minutter. Juventus-spilleren utnyttet et dårlig organisert Norge-forsvar og kunne enkelt bredside inn pasningen fra Nicolo Zaniolo.

