Den offisielle OL-maskoten ble presentert søndag

Maskoten for sommer-OL har fått navnet sitt etter at man har satt sammen de japanske ordene for framtid og evighet. Maskoten for paralympics har fått navnet sitt etter den berømte kirsebærblomsten "Someiyoshino", uttalt høres den ut som engelske "so mighty" (så mektig).

Begge maskotene er tegnet og valgt ut av skolebarn over hele Japan.

– Disse maskotene skal være dine venner, sa Yoshiro Mori, presidenten for Tokyos organisasjonskomité.

– Dere (elevene) rundt om i landet har valgt dem. Jeg tror at rundt 5 millioner skoleelever har vært med og hjulpet oss. Navnene er også noe som vi har satt i sammen. Disse olympiske lekene tilhører alle.

De 32. olympiske sommerlekene går av stabelen fra 24. juli til 9. august i 2020. Tokyo hadde sist sommer-OL i 1964. Paralympics foregår fra 25. august til 6. september.

