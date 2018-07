Overlegen Brækhus hentet hjem klar poengseier

ntbsport

Brækhus var storfavoritt før oppgjøret, og malte sin motstander i senk på bortebane i Russland. Til slutt vant hun på poeng, men 36-åringen var nære å få Sagajdakovskaja i kanvasen i den siste runden.

– Det var ganske greit. Jeg hadde ikke lyst til å gå på en smell her i Russland, så jeg tok det safe, sa Brækhus til Viasat etter kampen.

– Hun har prøvd å psyke meg ut helt siden jeg kom hit. Det var et element, men jeg tror det kanskje var mest det at kampen gikk her i Russland.

Sagajdakovskaja tok imot flere tunge slag avslutningsvis i den siste runden, men maktet å holde seg på beina og ble i så måte «skånet» for å bli knocket ut da gongongen gikk for siste gang. Brækhus var overrasket over hvor mange slag hennes motstander tålte.

– Ja, men russere er beintøffe. Men både jeg og dommeren var overrasket, sa Brækhus.

Ubeseiret

Før avslutningen av kampen hadde Brækhus kontrollert de aller fleste rundene, og seieren var i så måte aldri truet.

Kampen fikk en intens oppladning da franske Nadjib Mohammedi raste etter å ha tapt på poeng mot hjemmebokseren Fedor Tsjudinov. «Split decision» gjorde at Tsjudinov tok hjem en svært omdiskutabel poengseier, og både Mohammedi og tilskuerne i Russland svarte med buing.

Hjemmedømming var imidlertid aldri noen fare i Brækhus' sin kamp. 36-åringen var klart best og beholder dermed sine fem tittelbelter.

Seieren gjør at Brækhus nå har 34 proffseirer på like mange forsøk, og hun befester med det sin posisjon som verdens beste kvinnelige bokser.

Cyborg?

Seieren gjør også at kun skade eller sykdom kan hindre at hun ikke bokser på stevnet der årets største boksekamp vil finne sted i Las Vegas 15. september når Gennady Golovkin møter Saul «Canelo» Alvarez.

Hvem Brækhus vil møte 15. september er fremdeles uklart, men det kan være duket for et virkelig stormøte i det som vil være et nytt stort stevne.

Bergenseren har tidligere uttalt at hun ønsker å få til et stormøte mot MMA-stjernen Cris Cyborg, og brasilianeren var ringside i Los Angeles da Brækhus møtte Kali Reis i mai.

Cyborg ankom arenaen med sitt tittelbelte i MMA, og var for anledningen kledd i en t-skjorte hvor det sto «Cyborg vs. Braekhus». Hun satt med det videre fyr på ryktene om at de to vil møtes i ringen i nær fremtid.

(©NTB)