Milan varsler ny æra etter nytt eierskap og CAS-seier

ntbsport

Etter flere år med svake resultater ble mange Milan-supportere optimistiske da den kinesiske forretningsmannen Li Yonghong kjøpte klubben for rundt 7,9 milliarder kroner og spyttet inn penger høsten 2016.

Noen solskinnshistorie ble det derimot ikke.

Li finansierte kjøpet ved penger lånt av det amerikanske hedgefondet Elliot, men med kineseren som eier havnet Milan i økonomiske problemer. Samtidig uteble de store resultatene på banen.

Klubben ble opprinnelig utestengt fra kommende sesongs europaliga for brudd på de økonomiske fair play-reglene. I Idrettens voldgiftsrett (CAS) fikk italienerne utestengelsen opphevet fredag.

Spytter inn penger

Nylig tok hedgefondet Elliot over klubben siden Li ikke klarte å betale ned på lånet. På Milans nettsider varsler eierne en ny æra.

– Valget av nytt styre markerer et nytt steg for å få AC Milan tilbake på sporet. Elliot er godt posisjonert for å levere finansiell stabilitet og skikkelig tilsyn. Det er byggeklossene for suksess på banen og en verdensklasseopplevelse for supporterne, sier hedgefond-eier Paul Singer.

De nye eierne har spyttet inn et kapitalinnskudd på 50 millioner euro (omtrent 480 millioner kroner) og fjernet administrerende direktør Marco Fassone med umiddelbar virkning.

Sovende kjempe

Hedgefondet Elliot har som mål å få klubben tilbake i Champions League. Samtidig skal et nytt budsjett gjennomgås for å forhindre nye brudd på UEFAs økonomiske fair play-regler.

Milan var en europeisk fotballstormakt og har notert seg for 18 Serie A-titler og sju mesterligatriumfer.

Likevel har det nesten utelukkende gått nedover siden klubben vant Champions League i 2007. Én ligatittel de siste ti årene er dårlig fangst for den tidligere seiersvante klubben. Nå gjenstår det å se om de nye eierne kan innføre løftet om en ny æra på San Siro.

(©NTB)