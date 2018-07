Ibrahim-hattrick i Dempseys KIL-drømmedebut

ntbsport

Mark Dempsey ledet Kongsvinger i sin første kamp etter han begynte i trenerjobben 12. juli. Det endte med kalassifre på Gjemselund.

– Jeg kan ikke klage over noe i dag. I første omgang gjorde laget nøyaktig det vi hadde snakket om. Jeg var litt skuffet over andre omgang. Da kontrollerte vi ikke spillet like godt som jeg hadde likt. Men alt i alt kan jeg ikke klage, sa Dempsey til Eurosport.

Dempseys tidligere elev Shuaibu Ibrahim i Haugesund ble kampens store spiller med tre mål.

Selvmål

Ibrahim åpnet scoringsballet da han var iskald alene med Florø-keeper Jacob Storevik i solsteiken etter 16 minutter.

Ledelsen varte likevel ikke lenge. To minutter senere stanget Luc Jeggo inn en utligningen på hjørnesparket til Peter Aase.

Minuttet senere var det ny scoring på Gjemselund. Christer Husa var uheldig og satte inn keeperreturen fra et Ibrahim-skudd med låret.

Hattrick

Etter en vannpause sørget Ibrahim for sitt andre for dagen. Nigerianeren jaktet en dårlig heading fra lagkamerat Fredrik Pålerud og fikk kriget inn 3-1.

Rett før pausen viste Adem Güven fram overstegsfintene sine, rykket ned mot dødlinjen og satte ballen enkelt i lengste hjørne.

Ibrahim fullførte hattricket sitt etter drøye timen og fastsatte sluttresultatet til 5-1. Dermed står 21-åringen med åtte scoringer på femten kamper i 1.-divisjon.

Kongsvinger klatrer opp til sjetteplass før resten av runden spilles søndag. Florø ligger fremdeles sist i 1.-divisjon.

