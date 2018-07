Hamiltons bil brøt sammen i F1-kvalifisering

ntbsport

Allerede mot slutten av første kvalifiseringsomgang var det slutt for Hamilton. Mercedes-stjernen sa over lagradioen at han ikke greide å bytte gir, og like etter gikk han ut av bilen og dyttet den tilbake mot garasjeområdet.

Briten ristet oppgitt på hodet. Det hjalp neppe på humøret at det tyske hjemmepublikummet uttrykte sin glede over det som skjedde.

Kvalifiseringsmarerittet betyr at Hamilton må starte langt bak i feltet i søndagens løp. Det er et ordentlig tilbakeslag for den regjerende verdensmesteren, som før helgens runde er åtte poeng bak Ferraris tyske stjerne Sebastian Vettel i VM-sammendraget.

Vondt ble til verre da Vettel sikret seg beste startspor ved kvalifiseringens slutt. Vettel har dermed en gylden mulighet til å øke VM-ledelsen.

Vettel satte banerekord med 1.11,212 minutter og tok sin 55. pole position. Finnene Valtteri Bottas (Mercedes) og Kimi Räikkönen (Ferrari) fulgte på de neste plassene.

