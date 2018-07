Fraile rykket til etappeseier i Tour de France

ntbsport

På Belgias nasjonaldag så det lenge ut som at det skulle bli en belgisk etappeseier. Jasper Stuyven hadde en solid ledelse, men ble tatt igjen opp den siste stigningen. Også franske Julian Alaphilippe tok seg forbi belgieren.

I sammendraget ble det ingen endringer blant de tre beste. Geraint Thomas, Chris Froome og Tom Dumoulin kom sammen til mål, over 18 minutter bak vinneren.

Derimot klarte Amund Grøndal Jansens kaptein på LottoNL-laget, slovenske Primoz Roglic, å ta noen sekunder inn på teten. Han ligger på fjerdeplassen sammenlagt.

Eneste forskjell blant topp ti i sammendraget var at danske Jakob Fuglsang tok seg forbi iren Daniel Martin. Alexander Kristoffs lagkamerat hadde en punktering inn i den siste stigningen.

Ingen nordmenn i brudd

Edvald Boasson Hagen hadde ambisjoner om å være med på et utbrudd på den 14. etappen av årets Tour de France. Rudsbygdingen sov derimot litt i timen da et brudd på 32 ryttere stakk tidlig på den 188 kilometer lange etappen fra Saint-Paul-Trois-Chateaux.

Like etter start kom hovedfeltet inn i et område med kraftig sidevind. Feltet splittet seg opp i tre grupper. Både Boasson Hagen og Alexander Kristoff satte begge i det første feltet, men da man endret retning samlet feltene seg igjen og det var da de 32 stakk.

Med litt over 6 mil igjen av etappen stakk den spanske mesteren Gorka Izagirre. Da hadde utbryterne fått over elleve minutters forsprang til hovedfeltet hvor Geraint Thomas og den gule ledertrøyen satt.

Holdt nesten

Spanjolen fikk etter hvert selskap av den duoen Tom Jelte Slagter og Jasper Stuyven. Med 35 kilometer igjen til mål sa Stuyven takk for følget til to andre. Da var avstanden til hovedfeltet økt til over 16 minutter, og avstanden økte ytterligere.

Belgieren hadde fått litt over 1.30 minutter til sine nærmeste konkurrenter i utbruddet da han startet på den siste stigningen på drøye 3 kilometer. Spanske Omar Fraile var den som forsøkte seg tidlig, og han fikk kontakt med Stuyven, før han la ham bak seg.

Med en snau kilometer opp til toppen satte Julian Alaphilippe inn turboen. Mannen i den polska-prikkete trøyen klarte derimot ikke å ta igjen spanjolen.

