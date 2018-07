FIFA-rankingen utsatt, trolig pga. uheldige utslag av nytt system

ntbsport

FIFA har ikke oppgitt noen grunn til at rankingen uteble, men trolig er det som følge av uheldige utslag av det nye utregningssystemet som ble varslet i juni, og som skulle tas i bruk for første gang.

Ifølge nettstedet football-rankings.info, som har kalkulert hvordan den nye rankingen ville se ut, ville Tyskland beholde førsteplassen tross sin VM-fiasko, mens verdensmester Frankrike bare ville være nummer fire.

Med det gamle systemet pleide lag som vant VM å fyke helt til topps, og lag som nådde langt i sluttspill å ta sjumilssteg mot tetsjiktet om de ikke allerede var der. FIFA ønsket trolig ikke å publisere en ranking med VM-finalist Kroatia på 15.-plass.

Da FIFA meldte om den nye utregningsmetoden, het det at rankingen skulle bli mer rettferdig. Det nye systemet baserer seg på Elo-systemet som i sin tid ble utarbeidet for rangering av sjakkspillere. Det innebærer at et lags totale poengsum øker eller minsker etter hver enkelt kamp, avhengig av kampens utfall, viktighet og motstanderens styrke.

FIFA kaller sin nye metode SUM-systemet, og det er utviklet spesielt for bruk til landslagsrankingen. Det skal erstatte det gamle systemet med gjennomsnittssum per år. Det hadde flere svakheter, blant annet mulighet for manipulasjon.

Rare utslag

FIFA erklærte stolt at det nye systemet skulle tas i bruk første gang til rankingen som skulle offentliggjøres 19. juli, fire dager etter VM-finalen. Fredag lå fortsatt FIFA-rankingen fra 7. juni ute på fifa.com. På oversikten over datoer for publisering av mennenes FIFA-ranking er 19. juli fjernet, og neste dato er 16. august.

Football-rankings har kalkulert hvordan listene ville se ut både med den nye og den gamle metoden. På rankingen med den gamle metoden er Brasil på topp, foran VM-medaljevinnerne Frankrike, Belgia og Kroatia. Der har Tyskland etter sin VM-fiasko falt fra 1.- til 7.-plass.

Rankingen med den nye metoden har derimot Tyskland på topp med klar margin, foran Brasil, Belgia og Frankrike. På den rankingen er Chile, som ikke var med i VM, nummer åtte. VM-semifinalist England er nummer 12 og VM-finalist Kroatia bare nummer 15.

Kroatia ville med sine VM-bravader klatre 16 plasser med det gamle systemet, bare fem plasser med det nye.

Hva gjør FIFA?

Norge ville gjort det best med den gamle metoden. Der hadde Lars Lagerbäcks lag klatret til 46.-plass. På lista utarbeidet etter SUM-systemet er Norge nummer 52.

Før FIFA uttaler seg i saken er det bare spekulasjoner hva som ligger bak utsettelsen av neste ranking, og hva som nå gjøres. Vil man pusse på den nye metoden for å sikre at den bedre fanger opp sterke prestasjoner i store sluttspill, eller vurderer man å beholde den gamle metoden?

Rankingen som skal publiseres 16. august vil uansett imøteses med større spenning enn FIFA-rankingen på den tiden av året pleier.

