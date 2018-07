Askar takker Diomande for å ta oppgjør med fotballrasisme

ntbsport

Onsdag la Diomande ut en melding på Instagram om at han hadde blitt utsatt for rasisme av en motspiller. Det gjorde han kort tid etter at laget hans Los Angeles FC hadde slått Portland Timbers 3-2 i en cupkamp.

Askar roser Diomande for å ta kampen mot fotballrasisme i sosiale medier.

– Når en spiller går ut og snakker om det, blir man kritisert for å være hårsår eller at du må manne deg opp. Derfor er det veldig sterkt det «Dio» gjør nå. Han går i skuddlinjen for mange, sier Askar til NRK.

32-åringen mener det er en viktig tema Diomande har satt på dagsordenen.

– Folk prøver bare å feie det under teppet og går videre uten at det skjer en debatt rundt det. Da slipper man ubehagelige samtaler, sier Askar som også har opplevd rasisme på fotballbanen.

Diomandes innlegg på Instagram har vekket oppsikt i USA. Han innledet meldingen på denne måten:

«I dag var første gang i min profesjonelle karriere at jeg ble kalt «N-ordet» på banen. De kommer til å beklage seg og be om at jeg overser det, men om jeg ikke sier noe når det gjelde rasisme, vil det bare vokse».

Portlands Timbers har lovet at klubben skal undersøke saken. Det er ikke kjent hvilken Timbers-spiller som skal ha uttalt seg rasistisk overfor Diomande.

(©NTB)