RBK-spillerne ba styret gjeninnsette Ingebrigtsen

En samlet spillergruppe ba ledelsen om å gjeninnsette både Kåre Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun, men ble ikke hørt.

«Vi, en samlet spillergruppe, er monumentalt uenig i styrets beslutning om å avskjedige Kåre og Erik. En samlet spillergruppe har stått bak trenerteamet til siste slutt, og gruppa mener de var og ville vært best skikket til å utvikle oss videre. Spillergrupp ba om at styret skulle gjeninnsette Kåre og Erik, men styret sto på sitt», skriver Rosenborg-spillerne i en melding til NTB.

Meldingen er signert «Spillergruppa i Rosenborg».

Resten av meldingen lyder slik:

«Vi takker for fire fantastiske år, med meget gode resultater og gjenreisingen av Rosenborg som Norges desidert største klubb.

Ingen tidligere RBK-trener har like gode resultater i sine fire første år i klubben.

Videre vil vi forholde oss profesjonelt til de som nå kommer inn, og vil gjøre vårt ytterste for å prestere i kommende kamper.

Klubben er viktigst.

Utover dette vil vi ikke gi noen ytterlige kommentarer, for å ha maks fokus i perioden framover».

Koteng: – Ikke vesentlig misnøye

RBKs styreleder Ivar Koteng sa følgende om Ingebrigtsens avgang torsdag:

– Vi er ute etter hva som kan gjøres bedre, og vi tror vi har tatt ut potensialet til Kåre. En trener må ha minst tre nivåer: Fagmann, leder og pedagog, og på alle de feltene ønsker vi å bli bedre, sa Koteng.

Da Koteng på pressekonferansen ble spurt om avgjørelsen ble møtt med misnøye i spillergruppa, svarte han kort: – Ikke vesentlig.

Seriemester tre år på rad

Ingebrigtsen selv sa følgende til VG torsdag kveld:

– Jeg tror ikke de finner en bedre trener for Rosenborg. Eller, for å si det på en annen måte: Jeg tror ikke de har råd til å hente en topp-topp fotballtrener. Til en fornuftig pris finner de ikke en bedre trener enn meg.

Under Ingebrigtsens ledelse er Rosenborg blitt seriemester tre ganger på rad. Laget har også to NM-titler siden han etterfulgte Per Joar Hansen for nesten akkurat fire år siden.

