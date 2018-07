Mata fikset uavgjort i Uniteds første oppkjøringskamp

ntbsport

Spanjolen scoret på en returball da han skjøt lavt mellom beina på keeper. I forkant hadde Ander Herrera stanget et strålende innlegg fra 18 år gamle Tahith Chong i stolpen.

Club América tok ledelsen ved Henry Martin etter en times spill i Phoenix-forstaden Glendale i Arizona. Han headet kontant inn 1-0.

– Vi visste det kom til å bli vanskelig. De har hatt flere uker med trening enn oss, så de var i bedre form. Mexicanske lag spiller alltid intenst, så de presset mye og var raske. Men vi greide å få et mål, og det er vi fornøyde med. Vi er også glade for at vi unngikk skader, sa Mata til MUTV etter kampen.

United stilte et lag uten flere av sine største stjernespillere. Mange av dem er for tiden på ferie etter VM, deriblant nybakt verdensmester Paul Pogba.

José Mourinho valgte å gi 35 år gamle Lee Grant sjansen i Manchester United-målet for første gang torsdag. Keeperen, som kom fra Stoke tidligere i sommer, gjorde seg ikke bort i debuten. Veteranen er tiltenkt en reserverolle bak David de Gea og Sergio Romero.

United fortsetter sesongoppkjøringen i USA med kamp mot MLS-laget San Jose Earthquakes søndag. Storklubben skal også møte Milan, Liverpool og Real Madrid i trenings- og oppvisningskamper før seriestart 10. august.

