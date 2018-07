Eikrem fristilt av Seattle Sounders

ntbsport

– Vi vil takke Magnus for hans bidrag til klubben denne sesongen og ønsker ham lykke til i det neste steg i hans karriere, sa sportsdirektør Garth Lagerwey i en uttalelse på klubbens nettsted.

Eikrem signerte for klubben i januar etter å ha spilt for svenske Malmö de siste sesongene. Etter å ha vært i Manchester Uniteds ungdomsavdeling har han spilt seniorfotball også for Molde, Heerenveen og Cardiff.

Midtbanespilleren bidro med to mål og en assist for Sounders. Han scoret sitt eneste MLS-mål i 2-1-seieren over DC United 9. juli. Han scoret også et mål i Concacafs mesterliga.

(©NTB)