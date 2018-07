Dobbeltbogey på siste hull ødela for Kisner

ntbsport

Kisner ledet turneringen på Carnoustie etter en 66-runde første dag. Han er fortsatt i ledelse, men ikke lenger alene.

2. runde fredag var preget av regnvær. 42-årige Johnson, som vant turneringen i 2015, kom sterkt tilbake etter en bogey på første hull og noterte en 67-runde.

– Jeg skal ikke sitte her og si at jeg elsker å spille i vind og regn, for det er ikke sant, men jeg viste at jeg kan mestre det, sa Johnson.

Kisner hadde bedre forhold senere på dagen, men han trengte 70 slag. På 18. hull havnet ballen i elven Barry Burn, og hans dobbeltbogey førte til at han mistet to slags ledelse.

Selvtillit

– Det gikk ikke slik jeg planla, men jeg hadde mange gode putter og har mye selvtillit før helgen, sa 34-åringen som jager sin første majortittel.

Under turneringen deler han bosted med seks andre spillere, hvorav fem har majortitler på merittlista. Johnson er en av dem.

– Jeg har funnet ut at de tar på seg buksa på samme måte jeg gjør, selv om de trolig har noen nuller flere på bankkontoen, sa Kisner.

Engelsk håp

Tommy Fleetwood spilte seg inn i tetstriden med en strålende 65-runde fredag. Han er en av tre spillere som er ett slag bak den amerikanske lederduoen. Han håper å bli første engelske vinner av turneringen siden Nick Faldo i 1992.

– Om jeg kunne velge én turnering å vinne, ville det være denne, sa han.

Rory McIlroy er ytterligere ett slag bak. Fjorårsvinner Jordan Spieth er tre slag bak teten, mens Tiger Woods er seks slag bak. Det gir delt 29.-plass halvveis.

Amerikanere har vunnet de fem siste majorturneringene, og så langt er fire av de fem første på resultatlista fra USA. De to første på verdensrankingen, amerikanerne Dustin Johnson og Justin Thomas, kan derimot reise hjem. Ingen av dem greide cuten.

(©NTB)