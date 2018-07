Sammenlagtleder Thomas best opp Alpe d'Huez

ntbsport

– Alpe d'Huez, man! Jeg er målløs, sa Thomas til TV 2.

Thomas tok sin annen strake etappeseier. Han var to sekunder foran nederlandske Tom Dumoulin og tre sekunder foran franske Romain Bardet.

– Jeg sa i går at dette rittet er skapt for meg, men det er så hardt at man ikke vet hvordan kroppen vil reagere. Jeg gjentar det jeg sa i går, at jeg fortsatt sykler for Froome, sa waliseren i gult.

Han økte sin sammenlagtledelse til 1.39 minutt foran lagkameraten Chris Froome og 1.50 foran Dumoulin. Froome ble nummer fire torsdag, slått med fire sekunder.

Alexander Kristoff klatret til 2.-plass bak Peter Sagan i kampen om den grønne poengtrøya da flere spurtere måtte bryte rittet.

Kruijswijk-brudd

Lenge var det nederlandske Steven Kruijswijk det handlet om på etappen. Han hadde drøye fire minutters forsprang til feltet med den gule ledertrøyen og Thomas da syklistene startet på stigningen og de beryktede serpentinersvingene opp til Alpe d'Huez.

Kruijswijk er for øvrig lagkaptein for Amund Grøndahl Jansen på LottoNL-laget.

Sky-laget med colombianske Egan Bernal, britene Thomas og fjorårsvinner Froome pumpet på i tet og forsøkte å mørne Movistar-laget med colombianske Nairo Quintana i jakten på den nederlandske utbryteren.

Italienske Vincenzo Nibali, som vant Tour de France i 2014 og var på fjerdeplass i touren, gikk til angrep med 9,4 kilometer igjen til toppen. Quintana forsøkte også å stikke, men ble raskt kjørt inn. Han måtte derimot slippe da hjemmehåpet Romain Bardet satte fart på nytt i tet.

Dramatikk

Med fire kilometer til toppen kolliderte Nibali med en uforsiktig tilskuer i kaoset. Thomas ble også hindret, mens Froome tok igjen nederlenderen 3,4 kilometer fra toppen. Det virket likevel ikke som om Froome hadde samme fart på pedalene som når han er på sitt beste.

Plutselig var det fem syklister som satt og så på hverandre. Det var Froome, Thomas, Bardet, Tom Dumoulin og spanske Mikel Landa.

– Jeg trodde jeg ikke ville ha noen sjanser, men jeg fulgte Bardet og Dumoulin, sa Thomas.

– Utrolig kjedelig med Nibali, la han til om episoden hvor Nibali ble hektet av.

(©NTB)