RBK.no: Kåre Ingebrigtsen er ferdig som RBK-trener

Den sensasjonelle nyheten ble torsdag meldt av rbk.no. Det skjedde dagen etter at Ingebrigtsen førte laget til 2. kvalifiseringsrunde i mesterligaen etter en dramatisk returkamp mot islandske Valur.

Under Ingebrigtsens ledelse er Rosenborg blitt seriemester tre ganger på rad. Laget har også to NM-titler siden han etterfulgte Per Joar Hansen for fire år siden.

Rosenborg er på 2.-plass i eliteserien to poeng bak ledende Brann.

Laget møter Celtic i 2. kvalifiseringsrunde i mesterligaen neste uke, med returkamp på hjemmebane uken etter. I eliteserien er det pause til 4. august.

