Casper Ruud slo meritterte Ferrer i Båstad

Den 19 år gamle nordmannen, som fikk wildcard til den tradisjonsrike turneringen i Sør-Sverige, vant 7-5, 6-2 over den spanske 36-åringen som på det beste har vært nummer tre på verdensrankingen. Ferrer er i øyeblikket nummer 39 i verden.

Han er den høyest rangerte spilleren Ruud har slått. Tidligere bestenotering var Inigo Cervantes, som var nummer 75 da han måtte gi tapt for Ruud i en challengerturnering i Sevilla.

Det startet ikke så bra for Ruud. Han ble tidlig brutt til 2-1-ledelse for Ferrer, som ledet 5-3 før Ruud vendte kampen. Spanjolen var seedet som nummer sju i årets turnering, men han vant fjorårets utgave.

– Det snudde overraskende i det første settet. Det var nok en kombinasjon av at Casper holdt hodet kaldt og at Ferrer nok presset på litt for mye, sa far og trener Christian Ruud til NTB.

Flytsonen

Ruud tok noen enkle poeng da rutinerte Ferrer begynte å gjøre uvanlig mange feil. Den unge nordmannen utnyttet at han var kommet i flytsonen og så seg ikke tilbake. Denne kampen og denne skalpen ville han vinne.

– Det var utrolig deilig både som far og trener å se at han spilte på seg mer og mer selvtillit og nærmest spilte ut spanjolen i det andre settet, sa Ruud.

– Selv om Ferrer kanskje ikke er på det nivået han var for noen år siden, er dette den beste spilleren Casper har slått så langt i karrieren.

Nordmannen lå under gjennom mye av det første settet, men på stillingen 3-5 klarte å han bryte. Deretter holdt han sin egen serve og utlignet til 5-5. Ruud tok seg også av de to påfølgende gamene og tok hjem det første settet med 7-5 etter 43 minutter.

Ni på rad

Ruuds rekke stoppet ikke med det. I 2. sett klarte han å bryte den 36 år gamle spanjolens første servegame til 2-0-ledelse. Ruud brøt Ferrer på nytt og holdt sin egen serve til 5-0-ledelse. Da hadde han altså vunnet ni game på rad.

Ferrer stoppet omsider rekken da han reduserte til 1-5. Ruud mislyktes i sitt forsøk på å serve hjem kampen, og Ferrer reduserte til 2-5. Ruud lot seg ikke stresse, fikk sin første matchball på stillingen 15-40 i Ferrers serve og utnyttet den andre matchballen. Settet varte i litt over 32 minutter.

Ruud møter vinneren av kampen mellom franske Richard Gasquet og østerrikske Gerald Melzer i kvartfinale fredag.

Casper Ruud falt noen plasseringer på siste ATP-ranking, men nå spørs det om han ikke vil avansere betydelig fra sin 147.-plass.

