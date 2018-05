Wenger: – Min største plage var å misse Ronaldo

ntbsport

Etter 22 år kan Wenger se tilbake på store opp- og nedturer med London-klubben.

Men det er spesielt én ting som gir ham hodepine etter tiden i Arsenal. Det var at han ikke fikk tak i Cristiano Ronaldo.

Tilbake i 2003 bommet Wenger og Arsenal på muligheten til å signere det portugisiske stortalentet, som den gang spilte for Sporting Lisboa.

– Den mest åpenbare spilleren som vi misset var Ronaldo, sier Wenger ifølge Reuters.

Var på besøk

Wenger har flere ganger tidligere uttrykt irritasjon over at han lot Ronaldo glippe mellom fingrene og lot ham dra til Manchester United.

– Han var her med sin mor, og vi var veldig nærme. Så kom Manchester United inn, og de hadde Carlos Queiroz som trener på det tidspunktet, forklarte Wenger.

– United spilte så mot Sporting, og Ronaldo var fremragende, og de skrev under med ham, fortsatte manageren.

Ronaldo og Henry?

Wenger har lenge tenkt på hvordan det hadde vært å parre Cristiano Ronaldo med Thierry Henry i Arsenals angrepsrekke.

– Man kan forestille seg hvordan det hadde vært den gang med Henry og Ronaldo sammen. Det kunne ha forandret historien om min tid i klubben, sa Wenger.

Selv om franskmannen ville signere spilleren som i dag er superstjerne i Real Madrid, så hadde ikke Arsenal nok penger til å matche budet til Manchester United.

– Vi hadde på et tidspunkt et bud på 4,5 millioner pund, og var stadig i forhandlinger. Så vi var veldig nærme, men United bød 12 millioner, noe vi ikke hadde råd til å matche den gangen.

Søndag 13. mai sto Wenger på sidelinjen som manager for Arsenal for siste gang. Det ble hans kamp nummer 1235 for klubben. 68-åringen avsluttet London-eventyret med 1-0-seier over Huddersfield.

