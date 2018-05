Platini innrømmer å ha trikset med VM-trekning

ntbsport

20 år etter at Frankrike tok VM-gull på hjemmebane kommer 62-åringen med den oppsiktsvekkende innrømmelsen i et intervju med radiostasjonen France Bleu.

Michael Platini, som var med og ledet organisasjonskomiteen, sier at da VM-kampplanen ble satt opp, sørget man for at Frankrike ikke kunne møte Brasil før finalen.

Foran VM i 1998 var Brasil regnet som verdens beste lag, mens Frankrike var ansett for å være nummer to.

– Dersom vi endte først i vår gruppe og Brasil først i sin, kunne vi ikke møtes før i finalen. Frankrike mot Brasil i finalen, det var en drøm for alle, sa 62-åringen leende og fortsatte:

– Det var litt triksing.

Det ble til slutt en drømmefinale mellom de to landene, en kamp VM-arrangørene altså gjorde alt de kunne for at skulle bli en realitet.

– Tror du ikke andre arrangører av VM har gjort noe lignende? Spurte Platini.

Frankrike vant finalen 3-0 mot Brasil.

Michael Platini er per dags dato utestengt fra all internasjonal fotball for å ha mottatt en 17 millioner kroner i ureglementerte penger fra FIFA.

