Padling: Virik vant B-finalen i Ungarn

Virik ble nummer fire i sitt kvalifiseringsheat tidligere fredag, vel fem sekunder fra en plassering som ville gitt finaleplass.

I B-finalen var hun klart best og seiret med tiden 4.10,974 nesten fire og et halvt sekund foran toeren Danielle Watson fra New Zealand.

Den ungarske hjemmefavoritten Anna Karasz vant både Viriks forsøksheat og A-finalen. I finalen padlet hun på 3.56,180.

Lars Magne Ullvang og Eivind Vold ble nummer seks i B-finalen på K2 1000 meter. De padlet inn til 3.21,689 og var fire og et halvt sekund bak heatvinnerne. Totalt ga det 15.-plass.

Marko Tomicevic og Milenko Zoric fra Serbia vant A-finalen på 3.09,667.

