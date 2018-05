Russlands antidopingbyrå fortsatt utestengt

ntbsport

WADAs generalsekretær Olivier Niggli vekslet noen få ord med pressen etter et lukket WADA-styremøte i Canada onsdag. Niggli bekreftet at statusen til RUSADA forblir den samme.

– Det var ingen grunn til å stemme. Ingenting har endret seg, sa Niggli.

Et annet styremedlem bekreftet at suspensjonen ble opprettholdt.

– Det er status quo, sa medlemmet, forutsatt at han fikk uttalte seg anonymt.

Avgjørelsen om å holde RUSADA ute av det gode selskap var forventet.

Må godta McLaren-rapporten

RUSADA har vært utelukket av WADA siden McLaren-rapporten ble lagt fram. Der ble det hevdet at myndighetene hjalp til med organisert dopingjuks under Sotsji-OL, blant annet ved å legge til rette for utbytting av dopingprøver fra utøvere med tilgang til dopingmidler.

Ett av WADAs krav til russerne er at konklusjonene i McLaren-rapporten må godtas. Et annet er at WADA må få full tilgang til det omdiskuterte dopinglaboratoriet i Moskva.

– Spørsmål om tillit

RUSADA nye sjef, Juri Ganus, uttalte onsdag at myndighetene burde oppfylle kravet til WADA om tilgang til Moskva-laboratoriet.

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan gi dem tilgang. Spesielt siden dette er et spørsmål om tillit, sa Ganus til det russiske nyhetsbyrået TASS.

Han avsluttet med å si at det var «utrolig viktig» at russiske myndigheter innfridde kravene.

RUSADA har fått lov til å gjennomføre dopingtester i det siste, men det har vært under overvåking fra WADA-godkjente kontrollører og Storbritannias dopingbyrå.

