Hedman og Tampa Bay Lightning slo tilbake mot Washington

Dermed reduserte Tampa til 1-2 i kamper mot hovedstadslaget i best av sju-serien.

Den storvokste svensken Victor Hedman scoret sitt første mål i sluttspillet, og han var også nest sist på to av målene.

Hedman serverte først pucken til Steven Stamkos til 1-0 og så til Nikita Kutsjerovs 2-0-mål før han selv gjorde 3-0 tidlig i midtperioden.

– Jeg er satt i en rolle for å produsere sjanser og legger et høyt press på meg for å gjøre nettopp det, sa Hedman.

Nå står ham med ett mål og ti assister på de åtte siste kampene.

– Det handler om å være effektiv i begge ender av banen, og jeg forsøker å være den som er forskjellen ute på isen i hvert eneste bytt, sa svensken.

Også Brayden Point scoret for Tampa, mens Brett Connolly og Jevgenij Kuznetsov sto bak Washingtons mål. Kamp fire spilles 17. mai.

