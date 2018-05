Europeisk misnøye med Infantinos turneringsplaner

ntbsport

Det ble klart da Profesjonell fotballs strategiske råd (PFSC) møttes i Lyon i forkant av onsdagens europaligafinale. Rådet inneholder representanter for Det europeiske fotballforbundet (UEFA), ECA, sammenslutningen for europeiske ligaer (EPFL) og FIFPro.

– PFSC uttrykker enstemmig alvorlige reservasjoner om prosessen rundt FIFAs klubb-VM og planene om en global nasjonsliga, spesielt hastverket i framdriften og mangelen på konkret informasjon, heter det i en uttalelse etter møtet.

– Vi har behov for klart definerte rammer som respekterer eksisterende strukturer og organisasjoner, og som involverer alle de berørte.

PFSC har 17 medlemmer under ledelse av UEFA-president Aleksander Ceferin. Blant medlemmene er PSG-president Nasser al-Khelaifi og Manchester Uniteds viseformann Ed Woodward. De var begge til stede da Infantino nylig presenterte sine planer for noen av Europas største klubber.

Infantino ønsker å utvide klubb-VM fra dagens sju deltakerklubber til 24 klubber. Samtidig vil han at turneringen avvikles hvert fjerde år, mot hvert år nå.

FIFA-presidenten vil også innføre en global nasjonsliga for landslag, avviklet annethvert år, etter mønster av nasjonsligaen som i høst skal avvikles for første gang i Europa. Den skal involvere alle verdens landslag og erstatte kontinentcupen.

Infantino hevdet i mars at en investorgruppe har tilbudt 25 milliarder dollar (200 milliarder kroner) for de to turneringene over en 12-årsperiode, og at FIFA hadde 60 dagers frist til å godta tilbudet. Ifølge Financial Times er det japanske SoftBank og myndighetene i Kina og Saudi-Arabia som står bak tilbudet.

Ifølge Infantino vil pengene kanaliseres til klubber og kontinentale forbund.

– Slike forslag må vurderes som del av et globalt hensyn til den internasjonale terminlisten og kan ikke avgjøres isolert, skriver PFSC i sin uttalelse.

