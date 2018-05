David Silvas sønn endelig ute fra sykehus

ntbsport

Manchester City-spiller David Silva har blant annet kunnet juble over seriegull og seier i ligacupen. Men da alt gikk på skinner for klubben, tok livet brått en uventet vending i desember da hans sønn ble født for tidlig.

Silva sto over åtte kamper i Premier League etter jul for å være sammen med sin sønnen Mateo på sykehus i Spania. Mateo ble født i desember, men forlot sykehuset først tirsdag – som en avslutning på det Silva beskriver som «fem lange måneder», skriver BBC.

«Nå reiser vi endelig hjem», skrev Silva på Twitter tirsdag.

– Min sønn Mateo ble født ekstremt for tidlig og kjemper dag for dag ved hjelp av det medisinske personellet, skriver Silva på sin Twitter-konto i januar.

Silva deltok ikke i Citys feiring av seriegullet i paraden mandag, men unnskyldte seg til fansen via sosiale medier. Der skrev han også at han var i evig gjeld til manager Pep Guardiola for å ha vært så forståelsesfull under den vanskelige tiden.

I januar sa Guardiola at Silva sto fritt til å forlate laget når han måtte føle for det.

– Familien er det viktigste i livet, sa City-manageren.

