Det melder avisen onsdag. Dagbladet skriver at Vegard Ulvang, lederen for FIS' langrennskomité, ble avgjørende i beslutningen da han foreslo et kompromiss.

Hans forslag om å droppe skiathlon og klassisk sprint fra junior- og U23-VM, samt de mindre konkurransene, mot å beholde begge distansene i seniormesterskapene, ble til slutt hørt av komiteen.

