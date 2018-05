Eirik Myhr Nossum overtar som landslagstrener i langrenn etter Tor Arne Hetland

ntbsport

– Jeg er klar over at det ikke bare blir positive beslutninger jeg må ta, sa Nossum.

Det skal nå utlyses to stillinger som assistenter til Nossum.

- Er Petter Northug tilbake i formen fra 2015, er han selvfølgelig hyperaktuell også til å gå annet enn sprint (i VM), sa Nossum på spørsmål fra VG.

Nossum har vært assistent under Tor Arne Hetland i de to siste sesongene. Hetlands kontrakt løp egentlig ut neste sesong, men sterk intern misnøye gjorde at Hetland ikke fikk fullføre denne.

Dermed endte kabalen med at Nossum rykker opp som sjeftrener, og stillingen som Nossums assistent lyses ut.

Nossums navn dukket tidlig opp som en mulig erstatter for Hetland, og han selv la ikke skjul på at han hadde ambisjoner.

– Jeg har sagt at én av mine ambisjoner i mitt trenervirke er å en gang være hovedtrener for et lag. Samtidig er jeg ydmyk i forhold til at det finnes mange fryktelig gode trenere. Jeg har også trivdes veldig godt i den rollen jeg har hatt. Men sagt på en annen måte, søker jeg på stillingen, sa trønderen i et intervju med NTB 24. april.

Til tross for sine unge alder, så har Eirik Myhr Nossum lang fartstid i skimiljøet.

Han var i en årrekke trener i Lyn ski, og han har også vært både altmuligmann og personlig trener for Petter Northug i de to første sesongene som Northug sto utenfor landslaget.

Eirik Myhr Nossum er utdannet ved Norges idrettshøgskole og har en mastergrad i idrettsfysiologi.

