O-EM: Lundanes innfridde og vant langdistansen

Sunnmøringen slo hjemmehåpet Matthias Kyburz med 52 sekunder. Dagen før sikret han Norges aller første stafettseier i EM-sammenheng på herresiden.

– Nå er det vel bare 16-17 timer siden vi vant stafetten. Men når jeg er i form, er ikke det noe stort problem, sa Lundanes etter gulløpet.

Lundanes har herjet i mesterskap de siste årene. Han vant VM-gull i langdistanse både i 2017 og 2016. Han innledet medaljefangsten i årets EM med bronse (mellomdistanse).

– Det er egentlig overraskende at jeg skal få med meg tre medaljer på tre starter her under et mesterskap i Sveits. Når to av dem også er gull, kan jeg ikke være annet enn strålende fornøyd, sa Lundanes.

Få feil

Det er ingen tvil om at Lundanes er i kjempeform om dagen. Han gjorde få feil under dagene i Sveits.

– Jeg har vel bommet med kanskje ett minutt til sammen under de tre medaljeløpene mine.

– Han leverer så absolutt. Nå må vi bare få orden på løpingen hans på mellomdistanse, sa landslagssjef Jørgen Rostrup med et smil.

30-åringens forrige individuelle EM-gull kom under mesterskapet i svenske Falun i 2012. Da vant Lundanes både mellom- og langdistansen.

Overlegent

Magne Dæhli på niendeplass ble nest best av de norske søndag. Han var 3.51 minutter bak Lundanes. Deretter la Eskil Kinneberg seg inn som nummer tolv på resultatlista, mens Gaute Hallan Steiwer ble nummer 17.

Den svenske gullgrossisten Tove Alexandersson var i en klasse for seg i kvinnenes løp. Hun vant langdistansen hele fem minutter foran sølvvinner Natalia Gemperle fra Russland.

Sigrid Alexandersen ble nummer åtte og sikret Norge en plass blant de ti beste. Hun havnet 9.22 minutter bak Alexanderssons suverene vinnertid. Andrine Benjaminsen tok 13.-plassen, mens Silje Ekroll Jahren endte to plasser bak sin lagvenninne. Ingjerd Myhre ble nummer 24.

