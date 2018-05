Keeperlegende usikker på tysk stjerne

ntbsport

Neuer pådro seg et beinbrudd i september og er fortsatt ikke meldt kampklar. 32-åringen, som er tysk landslagskaptein, kjemper mot klokka for å bli klar til sluttspillet i Russland.

Neuer vil i beste fall rekke å spille to kamper før landslagssjef Joachim Löw skal ta ut sin endelige VM-tropp. I et intervju med storavisen Bild sier legendariske Kahn at han ikke er sikker på Neuer.

– Manuel må stille seg spørsmålet om han gjør seg selv en tjeneste slik situasjonen er nå, sier keeperlegenden.

Neuer er tilbake på Bayern München-treningene, men har samtidig sagt at det er tvilsom om han stiller i VM uten å ha spilt noen kamper i forkant.

– Spørsmålet er om det er klokt å sende en spiller til VM som ikke har spilt kamp på mer enn et halvt år, sier Kahn.

– Bare Manuel Neuer selv kan bestemme om det er fornuftig å spille VM, og om det i det hele tatt er mulig. Så lenge han fortsatt ikke spiller kamper, er det en klar indikasjon på at han ikke er hundre prosent, tilføyer han.

Det er ventet at landslagssjef Löw vil presentere bruttotroppen til VM kommende tirsdag.

