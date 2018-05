Glimt forlenget Moldes tunge rekke

ntbsport

Eirik Hestad scoret for hjemmelaget, mens Philip Zinckernagel og Kristian Fardal Opseth nettet for Glimt. Opseth seiersmål for bortelaget kom på overtid.

- Vi skapte sjanser mot slutten og fikk gode muligheter. Utrolig deilig med tre poeng, sa matchvinner Opseth til Eurosport.

Avstanden fra Molde opp til serieleder Brann er på hele elleve poeng. Dét kan bli tøft å hente inn for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

Molde kom til søndagens kamp med flere tøffe resultater i ryggen. Solskjær og co. har ikke vunnet siden 6-1-kampen mot Træff i cupen 18. april. Siden har det blitt 0-0 mot Vålerenga (b), 0-1 mot Odd (h), 0-1 mot Brattvåg (cupen), 2-2 mot Sarpsborg (b) og nå 1-2 mot Glimt. Forrige seier i serien kom mot Lillestrøm (2-1) 15. april.

Glimt i trøbbel

Glimt er videre i cupen, men har også slitt stort med formen i Eliteserien. Før søndagens oppgjør hadde ikke bodøværingene vunnet i serien siden første runde. Da ble Lillestrøm slått 3-1. Dermed var den sterke seieren mot Molde en skikkelig opptur. Glimt har fire poeng ned til en plass under streken.

Molde burde ha tatt ledelsen etter en drøy halvtimes spill. Kristoffer Haugen slo presist inn fra venstrekanten, men hodestøtet fra Fredrik Brustad inne i boksen gikk rett på Glimt-keeper Ricardo.

Minuttet etter var det Glimts tur til å yppe seg. Kristian Fardal Opseth kom alene mot MFK-keeper Andreas Linde, men burvokteren gikk seirende ut av duellen. Opseths skuddforsøk gikk rett i fanget på Linde.

Uttelling

Like før pause kunne hjemmefansen juble. Eirik Hestad ble spilt gjennom mot mål av Tobias Svendsen, og førstnevnte plasserte ballen kontrollert inn i nettmaskene etter å ha rundet bortelagets brasilianske keeper.

Hjemmelaget været håp om en etterlengtet trepoenger, men det ville ikke Bodø/Glimt-spillerne ha noe av. I det 68. spilleminutt spilte Opseth fram Amor Layouni. Han løsnet skudd, men MFK-keeper Linde fikk parert. Returen ble imidlertid omsatt i scoring av danske Zinckernagel.

Molde prøvde å mobilisere til en sluttspurt, men det ville seg ikke. I stedet var det Glimt som fikk med seg seieren hjem. Opseth ble matchvinner. Dermed fortsetter altså jakten på en trepoenger.

16. mai kommer Strømsgodset på besøk til rosenes by. Glimt tar da imot Tromsø.

