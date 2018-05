Rallycross: Solberg leder i Belgia

ntbsport

Den norske veteranen leder foran den svenske duoen Mattias Ekström og Timmy Hansen. Andreas Bakkerud ligger på 7.-plass etter to av fire kvalifiseringsomganger.

Solberg fikk en strålende start på helgens VM-runde. Han vant den første kvalomgangen foran den franske rallylegenden Sébastien Loeb. Senere lørdag ble Solberg treer, kun slått av Ekström og Hansen.

Bakkerud ble nummer sju og ti i lørdagens to omganger i Mettet-kvalifiseringen.

Regjerende verdensmester Johan Kristoffersson ligger på femteplass etter første dag av sesongens tredje VM-runde. Svensken har vunnet årets to første VM-runder. I Portugal for to uker siden tok han sin ellevte rundeseier i rallycross-VM. Ingen har flere.

