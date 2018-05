Historisk pris til Brækhus

ntbsport

Prisen, som deles ut for første gang på kvinnesiden, ble overrakt boksedronningen i New York fredag, skriver VG.

– Det er jo historie. Det må synke inn. Mitt håp er at jeg om 10–20 år kan se at det blir delt ut masse priser til kvinnelige boksere, og at jeg kan sitte og se masse kvinnekamper på HBO. Da er alt sammen verdt det, sa Brækhus til avisen etter tildelingen.

Brækhus forsvarte VM-beltene sine da hun slo amerikanske Kali Reis på poeng i Los Angeles sist helg. Duellen var den første kvinnekampen i historien som ble vist på den amerikanske storkanalen HBO.

Til VG sier Brækhus at teamet allerede merker ringvirkningene av oppmerksomheten Reis-seieren ga.

– Det har tatt helt av. Det er helt enormt. Den kampen ble alt jeg kunne drømme om, sier boksedronningen – og tilføyer:

– Dette har gitt meg og teamet masse muligheter.

Tidligere denne uken bekreftet Brækhus overfor NTB at hun nå har tilbud om å bokse i stevner over hele verden.

