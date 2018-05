Winnipeg Jets klare for semifinale

ntbsport

Mark Scheifele scoret to av Winnipegs mål, det siste da han fastsatte sluttresultatet i åpent mål med 2,33 minutter igjen av kampen. Også Paul Stastny scoret to mål for Winnipeg, mens Tyler Myers scoret ett. P.K. Subban scoret Nashvilles trøstemål.

Winnipegs kaptein Blake Wheeler sier dette viser at de er i stand til å vinne de store kampene.

–Målet vårt var å spille på vår egen måte, noe som har vært vellykket tidligere. Det ble det i kveld også. Gjøre det enkelt, spille en god førsteperiode og spille vårt spill. Vi var avslappet og det var god stemning i laget, sa kapteinen til NHL etter kampen.

At Nashville nå er slått ut kan bety at det svenske VM-laget i Danmark kan hjelp av Filip Forsberg, Viktor Arvidsson og Mattias Ekholm, mens Danskene kan se langt etter hjelp fra Nikolaj Ehlers.

Ehlers og Winnipeg Jets skal nå ut i semifinalekamper mot Vegas Golden Knights, mens Tampa Bay møter Washington Capitals i den andre semifinalen.

