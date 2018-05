To norske blant håndballkremen, Mørk ute

ntbsport

All Star-laget ble presentert i Budapest fredag.

Final4-sluttspillet i mesterligaen spilles i den ungarske hovedstaden lørdag og søndag. Györ, med Kari Aalvik Grimsbø og Stine Bredal Oftedal på laget, møter Bucuresti i semifinale. Den rumenske storklubben mønstrer den norske duoen Marit Malm Frafjord og Amanda Kurtovic.

I den andre semifinalen møtes Rostov (Russland) og Vardar Skopje (Makedonia).

Finalen går søndag. Györ er tittelforsvarer.

Ute

Bucuresti byttet nylig trener. For andre gang på et år ble svensken Per Johansson hentet inn på vårparten.

– Spiller vi opp mot vårt beste, kan vi slå alle lagene her. Men vi har vært litt varierende i spillet den siste tiden, sier Frafjord til NTB.

Hun kunne glede seg over at lagvenninnen og superstjernen Cristina Neagu fikk plass på fredagens stjernelag.

Nora Mørk skadet seg alvorlig i et kne 5. februar og har ikke vært på banen for Györ siden. Hun trener nå for fullt for å komme seg i slag slik at hun rekker EM-sluttspillet i Frankrike for Norge. Det spilles i november og desember i år.

I helgen må Mørk gjøre det hun liker aller minst: Å se håndballkamper fra tribunen. Det er en utsolgt Laszlo Papp-arena begge dager. Det betyr snaut 12.000 tilskuere lørdag og søndag.

Stjernelaget

Det europeiske håndballforbundet (EHF) velger å se helt bort fra den soleklart viktigste Champions League-helgen når stjernelaget tas ut.

Dette er «all star»-mannskapet stemt fram av utvalgte håndballreportere og håndballfans verden rundt:

Keeper: Kari Aalvik Grimsbø (Györ)

Venstre kant: Siraba Dembele (Rostov-Don)

Venstre bakspiller: Cristina Neagu (Bucuresti)

Midtre bakspiller: Veronica Kristiansen (Midtjylland)

Høyre bakspiller: Ana Gros (Metz)

Høyre kant: Julija Managarova (Rostov-Don)

Linjespiller: Dragana Cvijic (Vardar)

Beste forsvarer: Zsuzsanna Tomori (Györ)

Beste unge spiller: Tjasa Stanko (Krim Mercator)

Beste trener: Ambros Martín (Györ)

