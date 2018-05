Kane og USA herjet med Sør-Korea

ntbsport

Amerikanerne har vunnet alle sine fem kamper så langt og leder Herning-gruppen.

Charlie McAvoy spilte sin første VM-kamp for USA og leverte to mål og to assist. Han sluttet seg til troppen etter at Boston Bruins ble slått ut av NHL-sluttspillet sist helg.

– Det var en lang dag. Jeg kom hit bare et par timer før kampen, men det gikk greit å komme i gang, sa McAvoy.

Derek Ryan og Cam Atkinson var også tomålsscorere, men det var kaptein Kane som førte an.

Ahn Jin-hui ga Sør-Korea ledelsen etter 5.23. Det var lagets tredje mål i VM, og det første ledermålet, men det var som å stikke hånden i et vepsebol. USA stakk tilbake gang på gang, og sørkoreanerne står med null poeng og 3-42 i mål etter fem kamper.

USA er tre poeng foran Canada og fire foran Finland, som begge har en kamp mindre spilt. Danmark er inne på den siste kvartfinaleplassen etter 3-0-seieren over Norge, men Latvia og Tyskland er ett og tre poeng bak med en kamp mindre spilt.

Danmark møter Latvia siste dag i gruppespillet i en kamp som kan være helt avgjørende for avansement. Danskene stoler på at hjemmefordelen vil hjelpe.

– Publikum leverte igjen, sa NHL-keeper Frederik Andersen etter å ha holdt nullen mot Norge med 21 redninger.

Tsjekkia slo Hviterussland 3-0 i København-gruppen og klatret til 3.-plass bak Sverige og Russland, men foran Sveits. Frankrike slo poengløse Hviterussland 5-2 og henger fortsatt med i kampen om avansement.

