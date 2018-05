Wilczek-dobbel sikret Brøndbys første tittel på ti år

ntbsport

Brøndby har lenge levd i skyggen av Ståle Solbakkens FC København. Denne sesongen er rollene byttet om, og forstadslaget kan i løpet av kort tid sikre seg både cup- og seriegull.

Første del av dobbelen ble ordnet torsdag, da nedrykkstruede Silkeborg ble satt på plass etter å ha henrykket sine tilhengere ved å ta ledelsen i Parken.

Davit Skhirtladze satte 5500 tilreisende fra Jylland i ekstase da han etter et raskt tatt frispark fra Ibrahim Moro vant en løpsduell med Hjörtur Hermansson og vippet ballen over keeper Frederik Rønnow.

Da var det spilt en halv time, og Silkeborg-fansen overdøvet de langt mer tallrike Brøndby-tilhengerne blant 31.027 tilskuere.

Hjørnespark

Teemu Pukki hadde hatt flere store sjanser for Brøndby, men misset alle. En gang fikk han ballen forbi keeper Peter Friis Jensen, men kaptein Simon Jakobsen reddet på streken.

I stedet var det midtstopper Benedikt Röcker som utlignet for Brøndby. Silkeborg fikk lede i bare to minutter før han på et hjørnespark satte inn 1-1 med hodet.

Før pause benyttet Wilczek et nytt hjørnespark til å gi Brøndby ledelsen, også det med et hodestøt.

Avgjort

Silkeborg har ikke slått Brøndby siden 2011 og sliter hardt for å berge plassen i superligaen. Laget yppet seg bare sporadisk etter pause, men var nær utligning da Magnus Mattson fikk avslutte fra god posisjon. Avslutningen gikk over.

På overtid kontret Brøndby inn målet som punkterte kampen. Igjen var Wilczek målscorer.

Brøndby er cupmester for sjuende gang. Blir gullrival Midtjylland slått mandag, er klubbens første dobbelttriumf siden 2005 i praksis klar. Brøndby er tre poeng foran Midtjylland med tre serierunder igjen.

