Rekordlang utelukkelse for Arda Turan

Det er den lengste utelukkelsen Tyrkias fotballforbund har ilagt og er et hardt slag for Basaksehir i kampen om seriegull.

Turen ble utestengt i 10 kamper for å dytte linjemannen, tre kamper for å fornærme ham og tre kamper for å true ham.

Episoden skjedde i en kamp mot Sivasspor forrige uke. Basaksehir slapp inn et sent utligningsmål i en kamp laget trengte å vinne. I et siste forsøk på å ta seieren reagerte Turan da han ble vinket av. Han stormet bort til linjemannen, skjelte ham ut og dyttet ham.

Han fikk umiddelbart direkte rødt kort, og han fortsatte å skrike mot dommerne mens han gikk av banen. Han hyttet også mot hoveddommeren.

Tyrkisk fotball er allerede preget av hendelsene i cupsemifinalen mellom Fenerbahçe og Besiktas, som måtte avbrytes på grunn av tilskuervold. Besiktas nektet å møte opp for å spille kampen ferdig, ettersom klubben mente den burde tildeles seieren etter at trener Senol Günes ble truffet av en gjenstand kastet fra tribunen og måtte sendes på sykehus.

Turan er Tyrkias største fotballstjerne. Han er en åpen beundrer av president Recep Tayyip Erdogan, som også var til stede i bryllupet hans.

