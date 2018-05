Utladet Bjørgen vasser i tilbud etter langrennsexiten

ntbsport

Bjørgen offentliggjorde etter sesongen at hun legger opp i en alder av 38 år. Hennes siste internasjonale mesterskap ble Pyeongchang-OL.

Etter karrierestoppet har det ikke manglet på tilbud av ulike slag for den populær folkehelten.

– Det er alltids tilbud. Det var nesten så jeg hadde lyst til å legge automatisk svar på mailer at jeg er tilbake i august, men det er absolutt muligheter til å være med på masse ting. Jeg tror det er viktig for meg å ikke si ja til alt, men prøve å lande litt og finne ut hva man skal gjøre så man kommer inn i noe som man ikke har lyst til, sa Bjørgen til NTB.

Langrennsveteranen innrømmer at hun fikk en reaksjon etter at kroppen innså at den ikke skulle trene samme mengde som før.

– Jeg har slitt med treningsmotivasjonen. Jeg har vært utladet og vært en del syk. Kroppen har fått en reaksjon etter NM. Det er typisk, forklarte hun.

– De andre er jo også på samling nå, og jeg har ikke savnet det å være på samling, la hun til.

Bjørgen gleder seg til å ta sommerferie med god samvittighet.

– Jeg skal ha ordentlig ferie, uten å tenke på å trene to økter, smilte hun.

– Jeg gleder meg til å ha roligere liv, men jeg gleder meg også til å heie på jentene. Jeg har planer om å dra ned til VM i Seefeld, avsluttet Bjørgen.

