Wellens vant første Giro-etappe i Italia

ntbsport

To dager før feltet skal bestige vulkanen Etna bød den første av tre etapper på Sicilia rytterne på flere utfordringer fordelt på 198 kilometer med kupert terreng fra Catania til Caltagirona. I den bratte bakken opp mot mål sprakk feltet opp, og de fem første fikk fire sekunder bedre tid enn rytterne som fulgte nærmest.

Etter drøyt fem timer og et kvarter på sykkelsetet kunne belgiske Wellens fra Lotto-Fixall-laget juble for en kontrollert seier. Han seiret foran canadiske Michael Woods og italienske Enrico Battaglin.

Den australske BMC-rytteren Rohan Dennis forsvarte den rosa ledertrøya han sikret seg på 2. etappe i Israel lørdag. Etter de tre etappene i Israel var han ett sekund foran prologvinner Tom Dumoulin, og slik er stillingen også etter tirsdagens etappe.

Chris Froome, som prøver å bli den tredje som samtidig har vært regjerende mester i Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia, tapte ytterligere terreng til de beste i sammendraget.

Et lite brudd hadde lenge et forsprang til feltet, men 13 kilometer før mål var feltet samlet igjen. Valerio Conti prøvde seg med et solobrudd og fikk en ganske stor luke, men han ble også hentet inn. Flere velt i de smale gatene i Caltagirone reduserte feltets størrelse og tok både kandidater til etappeseieren og viktige hjelpere ut av diskusjonen.

Wellens var den beste mot slutten og klatret til 4.-plass i sammendraget.

(©NTB)