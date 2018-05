Norge med stygt 0-7-tap for Finland i ishockey-VM

ntbsport

Dermed var Norge langt unna å gjenta fjorårets bedrift da de tvang finnene til 2-2 og avgjørelse i forlengning.

Etter 3 poeng på de to første kampene i VM mot Latvia og Tyskland, og ikke minst positivt norsk spill, var man litt tilbake til den vonde tiden hvor personlige feil florerte og man virket nærmest sjanseløse overfor en motstander.

Petter Thoresen sa før kampen at man måtte forsøke å stoppe lekne og kjappe finner, og spesielt rekka med Carolina Hurricanes-stjernen Sebastian Aho. Det var gått bare litt over fire minutter av kampen før Aho serverte Veli-Matti Savinainen en pasning på kanten. Sistnevnte skjøt et kjapt skudd som Lars Haugen helt klart må ta på sin kappe. Det var Ahos ellevte målpoeng og Savinaines fjerde mål i VM.

For fort

Litt for fort gikk det også da finnene økte til 2-0 drøye tre minutter senere da Marko Anttila med kampens lengste hockeykølle snappet pucken fra Niklas Roest foran mål. Målene kom litt enkelt i en kamp der Norge egentlig åpnet friskt og skapte en del avslutninger på mål.

Like enkelt kom både 3-0 og 4-0 tidlig i midtperioden da Teuvo Tervainens skudd fra blålinjen gikk inn bak en dekket Haugen. Kasperi Kapanen var det heller ingen norske spillere som klarte å stoppe før han sendte pucken i mål. Finnene gjorde som de ville og var fullstendig overlegne i alle spillets faser.

To undertall to mål

Da Norge skulle spille i overtall gikk det sju sekunder før en nordmann røk på en utvisning. Kort etter forsvant en ny en, og finnene gjorde 5-0 i fire mot tre. Noen få sekunder før midtperiodens slutt gjorde Mikael Granlund 6-0 i seks mot fem.

Haugen overlot målvaktsjobben til Henrik Haukeland i den siste perioden, men da hadde finnene skrudd betydelig ned på tempoet og lot Norge få være med å leke.

Da Norge fikk muligheten til å spille fem mot fire mot slutten, satte finnene ytterligere en puck i mål. Det var Saku Mänalanen som scoret.

Norge spilt 2-2 mot finnene i VM i Paris i fjor, men tapte i forlengningen. I OL februar ble det 1-5-tap.

Nordmennene har også tatt poeng mot finnene i 2008 og 1996 og 1990. Ellers i møtene er det blitt klare tap i VM- og OL-sammenheng. Tirsdagens tap føyde seg inn i den rekken.

Onsdag er det spillefri for Norge før torsdagens kveldsoppgjør mot Canada. Allerede fredag ettermiddag kommer en av nøkkelkampene til Norge. Da er det vertene Danmark som er motstander.

