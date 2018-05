Videoblemme avgjorde cupfinale

ntbsport

Victory slo til slutt finalemotstander Newcastle Jets 1-0, men scoringen som skilte lagene var av det kontroversielle slaget.

TV-bildene viste at tre Melbourne-spillere var i offside og at målet Kosta Barbarouse scoret skulle vært annullert. Kampens dommer konfererte med videodømmingsverktøyet VAR, og fikk tilbakemelding om at målet skulle godkjennes.

I ettertid viste det seg altså at VAR bommet.

- Vår gjennomgang har vist at det var en teknisk feil i VAR-systemet, og den førte til at VAR ikke hadde tilgang til det kameraet som ville gjort det mulig for dommeren å dømme offside, opplyser Australias Fotballforbund.

Ifølge sjefen for den australske ligaen, Greg O'Rourke, skal det kort tid før det aktuelle løpet ha oppstått en feil i det aktuelle dataprogrammet.

Programmet skal ha fungert igjen kort tid etterpå, men da var det for seint å gjøre om på målet.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har for lengst besluttet at VAR skal benyttes under sommerens VM-sluttspill i Russland.

